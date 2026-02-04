Haberler

Öğrencilerin gözü önünde yumruk yumruğa kavga

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okul servis minibüsü ile otomobil arasında meydana gelen kazanın ardından sürücüler yumruk yumruğa kavga etti. Kavgada bir sürücü, diğerini demir çubukla kovaladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hasarlı kaza sonrası servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. Öğrencilerin gözü önündeki kavga ve sonrasında servis şoförünün, diğer sürücüyü demir çubukla kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, bir öğrenciyi yaşadığı sitenin önünde bıraktıktan sonra geri manevra yaptı. Minibüs arkasında duran otomobile çarparken, sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücüler, arbedede yere düştü ve bu halde de birbirlerini darbetmeye devam etti. Bazı öğrenciler korkuyla minibüsten indi. Minibüsün şoförü, araçtan aldığı demir çubukla otomobilin sürücüsünü kovaladı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı

3 çocuğunun annesini kanlar içinde bırakan caninin yaptığına bakın