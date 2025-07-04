İnegöl'de Şeker Çuvalı Kazası: İşçi Yaralandı

İnegöl'de Şeker Çuvalı Kazası: İşçi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şeker fabrikasında, 50 kiloluk şeker çuvallarının devrilmesi sonucu bir işçi bacağını kırdı. Olay sonrasında sağlık ekipleri işçiyi hastaneye kaldırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir şeker fabrikasında üzerine 50'şer kiloluk şeker çuvalları düşen işçinin bacağı kırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir şeker fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, şeker çuvallarını istifleyen Erkan B.'nin (40) üzerine 50'şer kiloluk şeker çuvalları devrildi ve işçinin bacağının üzerine düştü. Bacağı çuvalların altında kalarak acı içerisinde bağıran işçinin yardımına arkadaşları koştu. Erkan B.'nin ayağının üzerindeki çuvallar kaldırılırken ihbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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