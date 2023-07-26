İnegöl'de scooter kazası: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde scooter ile gezen iki kafadar, köpekten kaçarken kaza yaptı. Yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde scooter ile gezen iki kafadar, köpekten kaçarken kaza yaptı. Yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kiraladıkları scooter ile gezintiye çıkan Suriye uyruklu Hala Elali Elali (24) ile Mustafa Elhac Muhammed'i (26), Ortaköy yolu üzerinde köpek kovaladı. Kaçmaya çalışan iki kafadar scooterdan düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA