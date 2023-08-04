İnegöl'de şarampole düşen minibüs alev aldı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole düşen minibüs alev aldı. Minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.