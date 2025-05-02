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İnegöl'de Şarampole Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Şarampole Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan iki çocuk da yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Savaş B. (46) idaresindeki 68 FH 275 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Osmaniye Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan G.E. (33) ile M.B. (9) ve M.B. (7), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alındı, araç çekici yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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