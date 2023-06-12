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İnegöl'de Sandalye Hırsızlığı Kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya mağazasının önünde gerçekleşen sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli henüz bulunamadı.

Sandalye hırsızlığı kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Osmanbey caddesinde faaliyet gösteren mobilya mağazası önünde meydana geldi. İşyerinin önüne gelen bir şüpheli, kısa süren gözlemlemenin ardından kapalı olan işyerinin önündeki paketlenmiş 2 koli sandalyeyi çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen yetkililer, sandalyelerin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini incelediler. Kameralarda hırsız tespit eden yetkililer polis karakoluna giderek şikayetçi oldular. Polis şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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