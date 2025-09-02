İnegöl'de Samanlık Yangını: Kış İçin Depolanan Balyalar Kül Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir samanlıkta çıkan yangında, kış için depolanan çok sayıda saman balyası kül oldu.

Boğazköy Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Samanlıktaki hayvanlar, kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.