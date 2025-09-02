İnegöl'de Samanlık Yangını: Kış İçin Depolanan Balyalar Kül Oldu

İnegöl'de Samanlık Yangını: Kış İçin Depolanan Balyalar Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında, kış için depolanan çok sayıda saman balyası kül oldu. Yangın sonrası itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak samanlıktaki hayvanları güvenli bir bölgeye taşıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir samanlıkta çıkan yangında, kış için depolanan çok sayıda saman balyası kül oldu.

Boğazköy Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Samanlıktaki hayvanlar, kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder

Bu sözler Netanyahu'ya: Bunu yaparsan faturasını ağır ödersin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah masasındaki damadın görüntüsü izleyenleri ikiye böldü: Uzun sürmez bu evlilik

Nikah masasındaki damadın görüntüsü izleyenleri ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.