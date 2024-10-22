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İnegöl'de Şakalaşma Sonucu Baba ve Oğlu 2. Kattan Düştü

İnegöl'de Şakalaşma Sonucu Baba ve Oğlu 2. Kattan Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, baba ve oğlu şakalaşırken 2. kattaki pencereden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlu hastaneye kaldırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şakalaştıkları sırada dengelerini kaybedip, 2'nci kat penceresinden düşen baba ile oğlu, yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Muhammed H. (58), yanına gelen oğlu Temin H. (14) ile iddiaya göre; şakalaşmaya başladı. Birbirini iten baba ile oğlu, 2'nci katın penceresinden beton zemine düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ile oğlu yaralandı. Olayı gören işçilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ile oğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera Yavuz YILMAZ İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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