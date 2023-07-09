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İnegöl'de sağanak yağış hayatı felç etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde de aralıklarla devam eden sağanak yağış sebebiyle, ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı ev ve işyerleri sularla doldu. Vatandaşların ihbarları sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), İtfaiye ve İnegöl Belediyesi ekipleri, yollardaki suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

İnegöl'de sağanak yağış hayatı felç etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde de aralıklarla devam eden sağanak yağış sebebiyle, ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı ev ve işyerleri sularla doldu. Vatandaşların ihbarları sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), İtfaiye ve İnegöl Belediyesi ekipleri, yollardaki suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Bursa Güncel Haberler

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