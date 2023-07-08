İnegöl'de sağanak nedeniyle su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kozluca Yolu'nda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Alanyurt Mahallesi'nde bazı yollar sular altında kalırken, Millet Caddesi ve Akpınar Caddesi'nde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
İlçede etkili olan sağanak, kısa sürede Kozluca Yolu'nda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
Bazı işyerlerini su basarken, özellikle Alanyurt Mahallesinde bazı yollar sular altında kaldı.
Millet Caddesi ve Akpınar Caddesi oluşan su birikintileri, İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel