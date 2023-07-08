İnegöl'de sağanak nedeniyle su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kozluca Yolu'nda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Alanyurt Mahallesi'nde bazı yollar sular altında kalırken, Millet Caddesi ve Akpınar Caddesi'nde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.