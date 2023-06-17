Bursa'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Orhaneli ilçesinde ise fırtınadan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle enerji kesintisi yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte İnegöl'de metrekareye 26 kilogram, Osmangazi'de ise 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Açıklamada, yağışların yarın öğleye kadar devam edeceği belirtildi.