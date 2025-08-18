İnegöl'de Roma ve Bizans Dönemine Ait İki Heykel Ele Geçirildi

İnegöl'de Roma ve Bizans Dönemine Ait İki Heykel Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait iki heykel ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'dan İnegöl'e tarihi eser getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Takibe alınıp İnegöl'de durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirilirken, sürücü İ.H.S. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Heykeller, incelenmek üzere Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.