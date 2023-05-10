İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü minibüsle ekip aracına çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı minibüs, polis aracına çarptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı minibüs, polis aracına çarptı.
Uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan Rasim S, kullandığı 16 S 6172 plakalı servis minibüsüyle kaçmaya başladı.
Ekiplerin takibe aldığı minibüs, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından Kozluca Bulvarı mevkisinde polis aracına çarptı. Minibüsten indirilen sürücü Rasim S'nin 1,49 promil alkollü olduğu belirlendi.
İşlemleri için İnegöl Devlet Hastanesine götürülen sürücü, daha sonra gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel