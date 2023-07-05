İnegöl'de polis tarafından dur ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis tarafından Adnan Menderes Bulvarı'nda durduruldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 14 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü gözaltına alınırken, araç otoparka çekildi.