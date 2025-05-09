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İnegöl'de Polis Ekiplerinden Güven ve Huzur Uygulaması

İnegöl'de Polis Ekiplerinden Güven ve Huzur Uygulaması
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, şüpheli ve aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir güven uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 polisin katıldığı denetimlerde 520 şahıs ve 423 araç sorgulandı, 32 araca toplam 127 bin 329 lira ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla yürütülen uygulama kapsamında ilçe merkezindeki 5 ayrı noktada kontrol noktaları oluşturuldu.

Yaklaşık 150 polisin katıldığı denetimlerde 520 şahsın ve 423 aracın sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 32 araca toplam 127 bin 329 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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