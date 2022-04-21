İnegöl'de polis ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor - Haberler

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İnegöl'de polis ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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İnegöl'de polis ekipleri motosiklet denetimlerini sürdürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son günlerde havaların ısınmasıyla trafikte sayıları artan motosiklete yönelik denetimler devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde son günlerde havaların ısınmasıyla trafikte sayıları artan motosiklete yönelik denetimler devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki uygulamada motosikletleri durdurarak sürücülerin ve araçların belgelerini sorguladı.

Uygulamada, belgelerinde eksiklik olduğu tespit edilen 17 sürücü hakkında toplam 20 bin lira ceza tutanağı düzenlendi.

İlçede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosikletlere yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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