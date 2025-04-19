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İnegöl'de Polis Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

İnegöl'de Polis Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı.

Polis memuru A.D. (33) idaresindeki polis aracı ile Gürkan B. (33) yönetimindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak'ta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kazada, polis aracının sürücüsü ve yanındaki diğer polis memuru M.A.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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