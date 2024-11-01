İnegöl'de Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir arazide bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekipleri tarafından kontrol altında imha edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.
Kırsal Olukman Mahallesi'ndeki bir arazide kepçeyle kazı yapan Fazıl Seçkin, patlamamış top mermisi buldu.
Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Patlayıcı Madde İmha Timi bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, eski mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.