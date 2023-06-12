İnegöl'de parkta kavga: 2'si polis 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki parkta, 2 grubun 'oturma yeri' kavgasına müdahale eden polis ekipleri, saldırıya uğradı. Olayda 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Albayrak Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. İki grup arasında 'oturma yeri' nedeniyle kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar, kendilerini ayırmak isteyen polislere de saldırdı. Aziz İ. (26) kırılan şişe camıyla, polis memurları Ç.A. ve F.T. de darp sonucu yaralandı.