İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde D-200 kara yolunda park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü F.P. ağır yaralandı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

D-200 kara yolu Bursa-Ankara istikametinde F.P. (26) idaresindeki 16 ANM 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İnegöl ilçesi girişindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 34 JA 7602 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İnegöl İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü F.P, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
