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İnegöl'de park halindeki TIR hareket ederek 2 otomobile çarptı

İnegöl'de park halindeki TIR hareket ederek 2 otomobile çarptı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamir için getirilen TIR, park halindeyken bir anda hareket ederek 2 kişinin altından geçti. Son anda kurtulan kişilerin yanı sıra, park halindeki 2 otomobile çarpan TIR, güvenlik kamerasına yansıyan panik dolu anlarıyla görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sanayi sitesine tamir için getirilip çalışır vaziyetteyken park edilen TIR, bir anda hareket etti. 2 kişinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu TIR, park halindeki 2 otomobile çarparak durdu. Yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tamir için getirilen 16 AUG 404, iş yeri önüne park edildi. Çalışır vaziyette olan ve bir anda hareket ederek hızlanan TIR'ı tamir etmeye çalışan 2 kişi son anda kurtuldu, sürücü kabinine atlamaya çalışan kişi ise başarılı olamadı. Hızlanan TIR, park halindeki 16 FJ 667 ve 16 KFG 12 plakalı otomobillere çarparak durdu. TIR ve 2 otomobilde hasar oluştu. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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