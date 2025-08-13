İnegöl'de Park Halindeki TIR'da Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki mangal kömürü yüklü bir TIR'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, TIR'ın dorsesinde hasar meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki mangal kömürü yüklü TIR'da yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR'ın dorse kısmında hasar meydana geldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 24 AR 480 plakalı mangal kömürü yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. TIR'ın dorsesinde hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.