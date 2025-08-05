İnegöl'de Park Halindeki Otomobil Çalındı, 1 Şüpheli Yakalandı

İnegöl'de Park Halindeki Otomobil Çalındı, 1 Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil düz kontak yapılarak çalındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, 20 yaşındaki bir şüpheli yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili düz kontak yaparak çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Otomobilin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde, 1 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında 2 şüpheli, park halindeki 16 KR 367 plakalı otomobili düz kontak yapıp çalıştırarak çaldı. Şüphelilerin çaldıkları otomobille mahalleden çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerden Sabır U.'yu (20), Akhisar Mahallesi'nde çaldığı araçla kaçarken, takiple yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobil sahibine teslim edilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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