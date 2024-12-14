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İnegöl'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halindeki araçlara çarparak hafif yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Şevval D. (24) yönetimindeki 09 CBF 14 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 16 KNK 19 plakalı hafif ticari araç ile 16 F 2715 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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