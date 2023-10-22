İnegöl'de park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada park halindeki araca çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada park halindeki araca çarpan otomobilin devrilmesiyle 2 kişi yaralandı.
Kaza, sürücü Muhammed M. (19) yönetimindeki 16 MB 1664 plakalı otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla meydana geldi. Park halindeki 16 KAJ 52 plakalı otomobile çarpan otomobil devrildi. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki Yemin N. (17) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel