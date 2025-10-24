Haberler

İnegöl'de Özel Halk Otobüsü Yayaya Çarptı: Halil Hüseyin Ağır Yaralı

İnegöl'de Özel Halk Otobüsü Yayaya Çarptı: Halil Hüseyin Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Halil Hüseyin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahale ile 4 kez duran kalbi çalıştırılan Hüseyin'in durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı Halil Hüseyin (45) ağır yaralandı. 4 kez duran kalbi çalıştırılan Hüseyin, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Orhan Y. (54) yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Hüseyin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen Hüseyin, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Hüseyin'in 4 kez duran kalbinin, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldığı belirtildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Halil Hüseyin, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Otobüs şoförünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.