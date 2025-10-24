İnegöl'de Özel Halk Otobüsü Yayaya Çarptı: Halil Hüseyin Ağır Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı Halil Hüseyin (45) ağır yaralandı. 4 kez duran kalbi çalıştırılan Hüseyin, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Orhan Y. (54) yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Hüseyin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen Hüseyin, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Hüseyin'in 4 kez duran kalbinin, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldığı belirtildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Halil Hüseyin, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Otobüs şoförünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.