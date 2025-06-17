İnegöl'de Özel Halk Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir özel halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ali A.'nın (56) yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 16 BAP 935 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip ara sokağa dönüş yapan Hamza T. (26) yönetimindeki 16 M 06009 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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