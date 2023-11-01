İnegöl'de Özel Halk Otobüsleri Çarpıştı: 3 Yolcu Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, 2 özel halk otobüsü çarpıştı ve 3 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 yolcu yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde Esat Y. (30) yönetimindeki 16 M 06031 plakalı özel halk otobüsü, yavaşlayan Naci K. (40) idaresindeki 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kaza sonucu 16 M 06069 plakalı otobüsteki yolcular Melahat A. (73), Neşe B. (46) ve Arslan A. (45) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA