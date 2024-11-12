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İnegöl'de Oyun Sırasında Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

İnegöl'de Oyun Sırasında Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken sandalyeden düşen 10 yaşındaki Merve B., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırık tespit edilen çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken üzerine çıkıp ayakta durduğu sandalyeden kafa üstü düşen Merve B. (10), ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairede meydana geldi. Oyun oynarken, sandalyenin üstüne çıkarak ayakta duran Merve B., dengesini kaybederek, kafa üstü düştü. Bayılan çocuk ailesi tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Merve B.'nin, kafatasında kırık olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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