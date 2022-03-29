İnegöl'de otomobille çarpışan triportörün sürücüsü yaralandı
AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Turgutalp Mahallesi Paşabey Sokağı'nda Murat K. idaresindeki 16 KGS 69 plakalı otomobil ile Rıza T'nin (37) kullandığı 34 EZD 092 plakalı triportör çarpıştı.
Kazada yaralanan Rıza T, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Uğur Çiçek - Güncel