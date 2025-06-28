İnegöl'de Otomobilin Çarptığı Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, aniden yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğa ve onu kurtarmaya çalışan annesine çarptı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İkili, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin, aniden yola fırlayan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan annesine çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak'ta kaldırımda yürüyen 3 yaşındaki Ahmet K, aniden yola fırladı.

Bu sırada oğlunun peşinden koşan anne Didem K. (37) ile Ahmet K'ye, İdris Ü. (23) yönetimindeki 16 BBV 547 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve oğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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