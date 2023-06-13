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İnegöl'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

İnegöl'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Huzur Mahallesi 51. Sokak'ta Aygül A.Ç. idaresindeki 16 ANZ 776 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Uras'a (8) çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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