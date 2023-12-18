Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Otomobilde Kilitli Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras Dursun, çilingirin kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Baba Batuhan Dursun'un oğluna kavuştuğu anlar kameralara yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras Dursun, 30 dakikalık çalışmanın ardından çilingirin kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Baba Batuhan Dursun'un, oğlu Aras'a kavuştuğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Uludağ Caddesi'nde bulunan fırından ekmek almak için otomobilini park eden Batuhan Dursun (29), oğlu Aras'ı çalışır haldeki otomobilde bırakıp fırına gitti. Bu sırada aracın kapıları otomatik olarak kilitlendi. Kapıları açamayan Batuhan Dursun, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araca zarar vermemek için önce çocuğu kapıları açması için yönlendirmeye çalışırken Batuhan Dursun, "Çikolata aldım sana kapıyı aç vereyim" diyerek oğlunu ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasının ardından olay yerine çilingir çağırıldı. Çilingirin çalışmasıyla kapı kısa sürede açılarak Aras kurtarıldı. Baba Batuhan Dursun'un oğluna sarılması sırasında yaşanan duygusal anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title