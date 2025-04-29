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İnegöl'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

İnegöl'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda 1 çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk K. (31) idaresindeki 16 ACP 395 plakalı otomobil, tarladan yola çıkan Muhammet K. (33) yönetimindeki 16 KJV 67 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Mine K. (30), Mira K. (3) ve Fetih T. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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