İnegöl'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı, Kavga Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza haberini alınca hastaneye giden yaralıların yakınları burada çıkan tartışmanın ardından kavga etti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa – Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den, Bursa'ya seyir halinde olan Yusuf İ. (25) yönetimindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, aynı yöne giden Murat C. (42) yönetimindeki 16 BFG 0986 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından otomobil, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAKINLARI KAVGA ETTİ

Kazayı duyup acil servise gelen yaralıların yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Taraflardan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.