Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Müjgan D. (73) yönetimindeki 16 ADL 534 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızlanan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen Özhan Ö. (42) idaresindeki 16 BTF 156 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak dururken, araçtan kopan parçalar bir iş yerinin camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil ve motosiklet sürücüleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması, ardından kaldırıma çıkması ve kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İnegöl (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
