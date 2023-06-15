İnegöl'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Şeref Burcu olay yerinde hayatını kaybetti. Ehliyetsiz otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Hocaköy Mahallesi yolunda Şeref Burcu (47) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Enes D'nin (17) kullandığı 16 PM 207 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Şeref Burcu olay yerinde hayatını kaybetti.
Ehliyetsiz otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.