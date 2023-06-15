İnegöl'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Şeref Burcu olay yerinde hayatını kaybetti. Ehliyetsiz otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.