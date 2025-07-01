İnegöl'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

İnegöl'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den, Yenişehir yönüne giden Suat A. (36) yönetimindeki 16 ANT 484 plakalı hafif ticari araca, OSB'den kavşağa giriş yapan Selçuk K. (30) yönetimindeki 16 AKK 949 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıktı. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki Gülbahar K. (30) ve oğlu Mahir K. (3) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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