İnegöl'de Otomobil Traktöre Çarptı, Anne ve Kızı Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, önünde giden traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü Ayşegül S. (38) ile kızı Ravza T. (13), yaralandı. Kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Ayşegül S. (38) idaresindeki 16 BDR 857 plakalı otomobil, aynı yöne giden Tuncay Ç. (63) yönetimindeki 16 KNP 70 plakalı çekirdek yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, sürücü Ayşegül S. ve yanındaki kızı Ravza T. yaralandı. Anne ve kızı otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, yola saçılan çekirdekler nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.