İnegöl'de Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

İnegöl'de Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil su kanalına devrildi. Kazada sürücü Metin A. ve yanındaki Güneş A. hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

D-200 kara yolu Mezit-7 mevkisinde, Metin A. (49) idaresindeki 16 YU 933 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada sürücü Metin A. ile otomobilde bulunan Güneş A. (47) hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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