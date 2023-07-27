İnegöl'de otomobil servis midibüsüne çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aynı yöndeki işçilerin taşındığı servis midibüsüne çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ahmet Koyun (46) yönetimindeki 16 SLE 11 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak aynı yönde ilerleyen Enver Dağhan'ın (60) kullandığı 16 S 6951 plakalı işçilerin taşındığı servis midibüsüne çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Koyun, ihbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; süratli şekilde seyir halinde olan otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, savrularak servis midibüsüne çarptığı anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)