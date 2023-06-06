İnegöl'de otomobil-motosiklet çarpışması: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolsüz kavşaktan ara sokağa dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Ş. (36) ile oğlu Sabri Şafa Ş.?nin (6) yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü Mukaddes Nur D. (21) gözyaşlarına boğuldu.

Kaza saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kontrolsüz kavşaktan, Dr. Ahmet Ufuk Tokcan Sokağa dönüş yapmak isteyen Mukaddes Nur D. yönetimindeki 06 DE 0461 plakalı otomobil, bulvar üzerinde karşı yönde seyir halinde olan Mustafa Ş.?nin kullandığı 16 BAB 237 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ile arkasında bulunan oğlu Sabri Safa Ş. yaralandı.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından baba ile oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından şoka giren kadın sürücü ağladı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)