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İnegöl'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki Önder Birgül (43) öldü, amcası Emin Birgül (58) ağır yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet O. (26) yönetimindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen 16 BGP 594 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten yere düşen Önder Birgül ile amcası Emin Birgül yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Önder Birgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emin Birgül'ün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaza sırasında motosikleti kullanan kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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