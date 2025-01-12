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İnegöl'de Otomobil Kazasında 4 Kişi Yaralandı

İnegöl'de Otomobil Kazasında 4 Kişi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Caddesi'nde İrfan I. (42) yönetimindeki 16 MDC 33 plakalı otomobil ile Mehmet A. (56) idaresindeki 16 CFT 15 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet A, eşi Ayşe A. (43), kızı Sevdanaz A. (10) ile diğer sürücü İrfan I. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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