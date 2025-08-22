İnegöl'de Otomobil Kazası: 4 Araç Birbiriyle Çarpıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu devrilen direk, başka araçların çarpışmasına neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 araç birbiriyle çarpıştı.
D.H. (34) yönetimindeki 26 FJ 278 plakalı otomobil, Kalburt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği A.H. (30) idaresindeki PAR MA 17 yabancı plakalı otomobilin üzerine düştü.
Bu sırada F.A. (25) yönetimindeki 16 KY 678 plakalı hafif ticari araç ile İ.K. (23) idaresindeki 16 SM 493 plakalı otomobil, C.Y'nin (62) kullandığı 16 AVA 457 plakalı tır birbirine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.H. (53) ile kızı S.H. (14), ambulansla kaldırıldığı Bursa İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.