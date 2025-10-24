İnegöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesinde meydana geldi. Gizem K. (23) yönetimindeki 16 ARL 197 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki yolcular Özge A. (15) ile İmran A. (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.