Haberler

Çarpışan 2 otomobilden biri tarlaya uçtu; 2 yaralı

Çarpışan 2 otomobilden biri tarlaya uçtu; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, bir araç buğday tarlasına uçtu. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri buğday tarlasına uçtu. Araç sürücüleri Beyza A. (27) ve Yunus Emre T. (21) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye ile Alanyurt mahallelerini birbirine bağlayan beton yolda meydana geldi. Beyza A. yönetimindeki 16 AAS 751 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yunus Emre T. idaresindeki 16 YT 401 plakalı otomobil çarpıştı. 16 YT 401 plakalı otomobil, yoldan çıkıp buğday tarlasına uçtu. Her 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kahreden görüntüler! Kadriye'yi son yolculuğuna kadınlar uğurladı