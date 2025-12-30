Çarpışan 2 otomobilden biri tarlaya uçtu; 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri buğday tarlasına uçtu. Araç sürücüleri Beyza A. (27) ve Yunus Emre T. (21) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye ile Alanyurt mahallelerini birbirine bağlayan beton yolda meydana geldi. Beyza A. yönetimindeki 16 AAS 751 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yunus Emre T. idaresindeki 16 YT 401 plakalı otomobil çarpıştı. 16 YT 401 plakalı otomobil, yoldan çıkıp buğday tarlasına uçtu. Her 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.