Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de otomobil kaza sonucu 2 kafeye çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca, ardından da 2 kafeye çarparak durdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca, ardından da 2 kafeye çarparak durdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmutesatbey Cadde'si üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fırat Ç.(27) yönetimindeki 80 GC 472 plakalı otomobil, önünde seyrederken sokağa dönüş yapmak için manevra yapan sürücü Muhübi Ç. (58) yönetimindeki 59 EG 614 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan 2 kafeye çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 2 işyerinde ve araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl trafik Bursa Güvenlik Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı?
title