İnegöl'de otomobil kaza sonucu 2 kafeye çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca, ardından da 2 kafeye çarparak durdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmutesatbey Cadde'si üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fırat Ç.(27) yönetimindeki 80 GC 472 plakalı otomobil, önünde seyrederken sokağa dönüş yapmak için manevra yapan sürücü Muhübi Ç. (58) yönetimindeki 59 EG 614 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan 2 kafeye çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 2 işyerinde ve araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.