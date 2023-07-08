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İnegöl'de otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

İnegöl'de otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Mezit-7 mevkinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine 35 AV 7949 plakalı otomobille seyir halinde olan Emre Yılmaz (40), yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu sürücü Emre Yılmaz, eşi Günel Yılmaz (37) ve kızları E.Y. (11) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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