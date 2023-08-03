İnegöl'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile servis minibüsü çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Vural S. yönetimindeki 26 VU 874 plakalı otomobil, önünde seyreden Çetin K. idaresindeki 16 ACV 234 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüsteki işçiler Saime Y., Fatma Ç., Hicran A., Tülay K. ve Yasemin E. Yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı, özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.